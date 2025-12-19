パーキンソン病を公表し、退院後の活動復帰を伝えた歌手の美川憲一さんが、自身のインスタグラムを更新。リハビリに励む姿を動画で公開しました。【写真を見る】【美川憲一】リハビリに励む姿を公開「スクワットよ〜足の筋肉が重要！」美川さんは「ど〜も〜美川よ〜」と書き出すと、「スクワットよ〜足の筋肉が重要！」と投稿。 ジムのような場所で、トレーナーとみられる人に付き添われながら、スクワットに励む動画を