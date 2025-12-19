Netflixの人気ドラマ「おつかれさま」の俳優パク・ボゴム（32）が、韓国の「今年のタレント」1位に輝いた。リサーチ会社の韓国ギャラップは先月11日から28日まで、全国の13歳以上の1700人に聞いた「今年1年間で最も活躍したタレント」の調査結果を、17日に発表した。発表によるとパク・ボゴムは13・3％の支持を得て1位になった。また同調べでは「おつかれさま」で共演した女優兼歌手のIU（アイユー、32）が11・3％で2位となった。