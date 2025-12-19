世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。12月13日（土）の放送では、オランダ・スヘフェニンゲンが特集された。【映像】人気動物に美しく蘇ったプラスチックごみ北海沿岸にある人気のリゾート、スヘフェニンゲン。番組が向かうと、ビーチで何かを拾う女性に出会った。集めていたのは、プラスチックなどのカケラだ。彼女は小児科医のエルサ・ゼイストラさん。実はビーチで拾ったものを素材にして作品を作るアーティスト