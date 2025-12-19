「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日正午現在でＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥＣＯＭＰＡＮＩＥＳが「売り予想数上昇」４位となっている。 １９日の東証プライム市場で、Ｆ＆ＬＣが続伸。今月上旬に中国上海市に開いた回転ずし店「スシロー」が盛況となったことが報じられるなど、同社の今後の海外展開に対する期待が膨らんでいる。２６年９月期の連結営業利益も前期比１２．２％増の４０