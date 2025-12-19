ミズホメディーが後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、２５年１２月期の単独業績予想について、売上高を９０億６４００万円から１１３億４９００万円（前期比０．７％減）へ、営業利益を３１億６４００万円から４６億９０００万円（同４．６％減）へ、純利益を２２億３５００万円から３４億４３００万円（同８．７％減）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を４５円から５０円へ引き上げ年間配当予想を９５円から１００円