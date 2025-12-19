サイフューズは後場動意。上昇率は一時１０％を超えた。１９日午後０時１５分ごろ、脂肪性肝炎の新薬開発を支援する新製品「ヒト３Ｄミニ肝臓／疾患モデル」の販売を２２日から始めると発表しており、好感した買いが流入している。サイフューズによると、同製品は初期の脂肪肝から病態が進行した脂肪性肝炎に至るまでの疾患状態を再現することができ、各病態へ個別的に対応する新薬開発に利用可能。新薬開発プロセス