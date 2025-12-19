川崎フロンターレは19日、東京ヴェルディDF谷口栄斗の完全移籍加入を発表した。1999年9月30日生まれの26歳は東京Vの下部組織から国士舘大を経て、22年に東京Vに“復帰”。初年度から主軸としてプレーし、今季はJ1リーグ35試合3得点を記録していた。クラブを通じ、谷口は「川崎フロンターレに関わるすべての皆様、初めまして!東京ヴェルディから加入します、谷口栄斗(ひろと)です!偉大なクラブの一員になれたことを非常に