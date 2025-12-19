サンアントニオ・スパーズ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2025年12月19日（金）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 119 - 94 ワシントン・ウィザーズ NBAのサンアントニオ・スパーズ対ワシントン・ウィザーズがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・