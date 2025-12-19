ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ヒューストン・ロケッツ日付：2025年12月19日（金）開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 133 - 128 ヒューストン・ロケッツ NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ヒューストン・ロケッツがスムージー・キング・センター（New Orleans）