12月31日にNHK総合にて放送される『第76回NHK紅白歌合戦』の曲目が決定した。 ■『第76回NHK紅白歌合戦』曲目 ◎紅組アイナ・ジ・エンド「革命道中-On The Way」あいみょん「ビーナスベルト」ILLIT「Almond Chocolate」幾田りら「恋風」石川さゆり「天城越え」岩崎宏美「聖母（マドンナ）たちのララバイ」AKB48「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「