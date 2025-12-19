NPB(日本野球機構)と宮崎市観光協会は19日、「球春みやざきベースボールゲームズ」の開催を発表しました。例年、春季キャンプ終盤に宮崎で行われているこの試合。オリックス・ロッテ・西武と韓国プロ野球(KBO)の斗山ベアーズ・ロッテジャイアンツの全5チームが参加し、実戦を重ねます。この試合の観戦は全試合無料。実施日程は、来年2026年の2月25日(水)から3月1日(日)までとなっており、うち2月28日(土)は試合がありません。▼対