債券市場で、長期金利が一時、節目となる2％台に上昇しました。19年半ぶりの高水準です。【映像】長期金利 一時2％台に上昇長期金利の指標となる新規発行の10年物国債の利回りは、午後1時前に2.000％をつけました。2006年5月以来、約19年半ぶりです。日本銀行が先ほど政策金利を約30年ぶりの水準となる0.75％程度に引き上げることを決めたことなどで、長期国債への売りが強まったとみられます。（ANNニュース）