日銀本店19日の国債市場で、長期金利の指標である新発10年債（380回債、表面利率1.7％）の利回りが上昇し、一時2.015％を付けた。日本相互証券によると1999年8月以来、約26年4カ月ぶりの高水準。日銀が19日の金融政策決定会合で政策金利の引き上げを決めたことを受け、利回りが上がった。国債は売られると価格が下がり利回りが上がる仕組み。日銀が政策金利を0.5％程度から0.75％程度へ引き上げる方針を公表した後に、利回りが