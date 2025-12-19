パドレスがマイケル・キング投手（30）と3年総額7500万ドル（約117億円）で契約に合意したと18日（日本時間19日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」のマーク・フェインサンド記者が自身のX（旧ツイッター）で報じた。キングは19年にヤンキースでメジャーデビュー。24年からトレードでパドレスに加わり、今季は15試合で5勝3敗、防御率3・44だった。MLB通算は161試合で31勝29敗、防御率3・24。パドレスはダルビッシュ有が右肘