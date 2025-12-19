元プロ野球選手の佐々木主浩氏が１６日、インスタグラムを更新。釣り上げた超高級魚の「クエ」を抱える写真を投稿し、反響を集めた。佐々木氏は「福岡遠征、今年も吉武船長に楽しませて頂きました」と記述。フォロワーからは「さすが大魔神」、「規格外すぎる！」、「羨ましい限りです」、「大物ですね」、「良いクエ仕留めましたね」などの声が並んだ。自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでも公開。大の釣り好きでも知られる佐