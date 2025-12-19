「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、「MASTERMIND WORLD」とコラボした限定ラゲージコレクションを12月20日に順次発売する。アルミ合金素材の堅牢性を維持しつつ、漆黒ボディにスカルのレーザー刻印を施した特別仕様だ。Heritage Line for MASTERMIND WORLD キャリーオンMASTERMIND WORLDは、日本発のハイエンド・ストリートファッションブランド。日本が世界に誇る伝統技術や最新テクノロジーに着目し、そこから生まれる