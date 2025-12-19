¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/19¡Û2025Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²Î¼ê¤Ç½÷Í¥¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò¤¬12·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦¥°¥é¥ó¥É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¿·¹âÎØ¡ÖÈôÅ·¡×¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆîÌîÍÛ»Ò¡Ö¤Ï¤¤¤«¤é¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤ë¡×²Î¾§»þ¤Î°áÁõÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¢¡ÆîÌîÍÛ»Ò¡ÖÈôÅ·¡×¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼³«ºÅËÜ¸ø±é¤Ï¡¢12·î1Æü¤Î¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¶âÂô¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢±§ÅÔµÜ¤ò½ä¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î°ì´Ä¡£40Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë·ÝÇ½³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£