「ケロロ軍曹」が、ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』として舞台化され、2026年9月に上演されることが決定。あわせてティザーPVが解禁された。【動画】ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』ティザーPV「月刊少年エース」（KADOKAWA刊）で連載中、テレビアニメ放送開始20周年を迎えた「ケロロ軍曹」が、来年夏の劇場版新作公開に続き、ミュージカル化されることが決定した。ケロン星から地球（ペコポン）侵略にやって