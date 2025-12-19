◆第７７回朝日杯フューチュリティステークス・Ｇ１（１２月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）枠順確定＝１２月１９日、美浦トレセンデビュー２戦がともに圧勝のリアライズシリウス（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は８枠１３番に決まった。手塚久調教師は「外枠で良かった。本当は１１番ぐらいが良かったけどね」とピンク帽を歓迎した。この日はＢダートコースをキャンターで調整し「状態は良さそ