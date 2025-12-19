現役ドラフトで日本ハムから巨人に移籍した松浦慶斗投手が１９日、ジャイアンツ球場で初練習を行った。キャッチボールなどで汗を流した左腕は「２軍の施設の中でトップクラスによくて、すごくやりやすい環境でこれからできる」と語った。身長１８７センチ、体重１００キロで最速１５５キロの直球が武器。阿部監督は「先発争いに割って入ってくれれば」と期待している。日本ハム時代はポケモンのガルーラにちなみ「ガルさん」、