これは筆者の体験談です。私のアパートの隣人はバンド活動をしているようで、仲間や友人が多く集まっている物音がよく聞こえていました。最初は演奏しているのが聞こえる程度でしたが、次第にただの騒音に悩まされるようになってきたのです。そしてある日、恐怖のトラブルに遭遇して……。 バンド活動？ いえ、これは騒音です。