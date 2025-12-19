ソフトバンク・杉山一樹投手が１９日、みずほペイペイ内の球団事務所で契約更改交渉を行い、４０００万円増の年俸８０００万円でサインした（金額は推定）。今季は６５試合に登板し、３勝４敗、１０ホールド、防御率１・８２。シーズン途中からクローザーを任されて、セーブ王となり５年ぶりの日本一に貢献した。席上、訴えたのは近い将来のメジャー挑戦だった。「自分のパフォーマンスがいい限り、チャンスがあれば海外に挑戦し