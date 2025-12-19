EXILEが、12月17日と18日、さいたまスーパーアリーナでファンクラブイベント＜FANCLUB presents EXILE SPECIAL LIVE “EX FAMILY PARTY”＞を開催した。本稿では12月17日の模様をおフィシャルレポートでお届けする。◆ライブ写真イベント当日はEXILEからATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、NESMITH、SHOKICHI、NAOTO、小林直己、橘ケンチ、TETSUYA、世界、佐藤大樹の11名が参加し、ライブパフォーマンスはもちろん、トークコーナーやサプラ