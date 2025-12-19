セ・パ両リーグは１９日、来季のオープン戦の日程を発表した。２月２１日に開幕戦で巨人はヤクルトと対戦（那覇、午後１時）する。その他の開幕カードは以下の通り。▽楽天―ロッテ（金武）午後１時▽中日―阪神（北谷）午後２時▽ＤｅＮＡ―広島（宜野湾）午後１時