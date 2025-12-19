サプライズ花火（KSBアナウンサー撮影） サンポート高松で行われている「KAGAWA Christmas Market 2025（クリスマスマーケット）」で、12月22日、23日、24日の夜、花火が打ち上げられます。予備日は25日。 3日間とも午後7時45分～約10分間、1000発ずつ花火を打ち上げ、サンポート高松の多目的広場で観覧できます。 花火の打ち上げに伴い、午後7時30分～午後8時15分まで周辺道路で通