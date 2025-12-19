李在明（イ・ジェミョン）大統領は19日、南北関係改善問題に関連し「忍耐心を持って先制的に、主導的に南北間の敵対が緩和されるように、信頼が少しでも芽生えるように、最善の努力をするべきではないかと考える」とし「その役割は統一部がすること」と述べた。李大統領はこの日午前、政府ソウル庁舎で開かれた外交部・統一部など部処業務報告で「大韓民国は分断国家であるため統一部の役割は意味があり重要だ」とし、このように話