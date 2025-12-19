東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「いちご×紅茶 スイーツ＆ベーカリー」を開催！真っ赤な果実と芳醇な香りが彩るスイーツやベーカリーと共に、新春の贅沢なティータイムを過ごせるメニューが展開されます☆ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」いちご×紅茶 スイーツ＆ベーカ