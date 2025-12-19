米南方軍が米時間11月16日にX（旧ツイッター）で公開した攻撃の映像（米南方軍のXから、共同）【ワシントン共同】中南米海域を管轄する米南方軍は18日、麻薬密輸に関与していたとして公海上で船舶2隻を同日攻撃し、乗組員計5人を殺害したとX（旧ツイッター）で発表した。CNNテレビは、米軍が9月以降に中南米海域で続ける「麻薬密輸船」への攻撃の死者数が少なくとも104人になったと報じた。トランプ政権はベネズエラのマドゥロ