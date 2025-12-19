長谷川一明氏関西経済同友会が2026年5月に代表幹事の任期を終える大林組副社長の永井靖二氏（67）の後任に、JR西日本会長の長谷川一明氏（68）を充てる人事を固めたことが19日分かった。大阪・関西万博後の経済成長に向けた議論をけん引する役割を担う。代表幹事は2人体制で2年務めるのが慣例。長谷川氏は日本生命保険副会長の三笠裕司氏（62）とペアを組む。JR西日本出身の代表幹事は1998年から2年間務めた南谷昌二郎氏以来と