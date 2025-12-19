テーブルマークは12月10日、都内の大田区立出雲小学校の5年生を対象に、「パックごはん」を使った災害時にも食べられて元気が出るレシピの発表会を行った。食育施策の一環。ごはんを捏ねたり潰したりしてピザやホットケーキの生地にアレンジするなど、小学生ならではの柔軟なアイデアが続出し、経営企画部の坪内佳奈課長代理は「われわれが思いもよらない料理が出来上がって驚かされた。児童はみんな真剣に取り組んでくれた」