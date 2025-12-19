大手食品メーカーの年末会見では「不確実性の高い事業環境」という言葉をよく聞いた。将来の結果や状況が予測しづらい状態のことを指すが、ある経営者はユーモアを交え「これから先に何が起こるか分からないことだけが分かっている」と話す。▼背景には近年経験したことのない急激なコスト上昇や消費の変化がある。特に物価高で定番商品と廉価商品の価格差が広がり、そのすき間を埋める価格帯の商品が求められるようになってきた