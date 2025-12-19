グーグル（Google）は、AIアシスタント「NotebookLM」がデータテーブル化に対応したと発表した。ソースをもとにAIが情報を整理して表にまとめ、Googleスプレッドシートに出力できる。 NotebookLMのデータテーブル機能は、まずはGoogle AI Pro／Ultraプランのユーザー向けにリリースされた。今後数週間以内にすべてのユーザーに提供される予定。