香港の繁華街で両替店の店員が4人組の男に刃物で脅され、日本円の現金およそ10億円が奪われる事件がありました。警察は中国人の男1人を逮捕し、逃走中の他の男らの行方を追っています。香港メディアによりますと、きのう午前9時すぎ、香港の繁華街にある外貨両替店の店員から「刃物を持った4人の男に襲われ、現金を奪われた」と警察に通報がありました。男らは、店員が持っていた現金およそ10億円の日本円が入ったスーツケースを奪