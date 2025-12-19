NHK『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。定期的に行う呼吸器の回路交換に伴う悩みや、現在の心境について綴りました。【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん呼吸器の回路交換による“悩み”を明かす「しばらくゴム臭いのです（笑）」津久井さんは、月に1回行われる呼吸器から喉のカニューレに繋がるパ