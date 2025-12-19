ÎëÌÚÇÀÁê¡á9Æü¡¢ÇÀ¿å¾ÊÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÁê¤Ï19Æü¤Î³ÕµÄ¸åµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢½©ÅÄ¸©¤Îº´ÃÝ·Éµ×Á°ÃÎ»ö¤¬2023Ç¯»º¤ÎÆ±¸©¤Î¥³¥áÀ¸»º¤ò½ä¤êÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤«¤éÁý»º¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¸òÉÕ¶âºï¸º¤Ê¤É¤Î¡Ö°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢°ä´¸¤Î°Õ¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¦°÷¤ËºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò»Ø¼¨¡£¡Ö°µÎÏ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë»ä¤âÉÔËÜ°Õ¤Ç¡¢ÆóÅÙ¤È¤Ê¤¤¤è¤¦Å°Äì¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤É¤Î¿¦°÷¤¬¤É¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤«¤Þ¤Ç¤Ïµ­Ï¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ