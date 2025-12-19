木原官房長官は１９日午前の記者会見で、核兵器に関する政府の立場について、「非核三原則を政策上の方針として堅持している。『核兵器のない世界』の実現に向け、現実的かつ実践的な取り組みを進めていく」と強調した。安全保障政策を担当する首相官邸幹部が１８日にオフレコを前提とした記者団とのやり取りで「日本も核を持つべきだ」と語ったことに関して答えた。官邸幹部の発言を受け、公明党の斉藤代表は１９日午前、国会