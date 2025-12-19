来週28日の有馬記念（中山芝2500メートル）に出走するサンライズジパング（牡4＝前川、父キズナ）の鞍上が鮫島駿に決まった。同騎手とは昨年のみやこS（1着）に続き、2度目のコンビとなる。前川師は「みやこSで上手に乗っていたので、手は合っていると思います。来週の追い切りにも乗ってもらう予定です」と話した。