シンガー・ソングライター奥田民生（60）が19日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にインタビュー出演。PUFFYをプロデュースしたきっかけを振り返った。番組では、ソロ活動30周年を迎えた奥田を特集。インタビュー出演した奥田は、吉村由美、大貫亜美によるユニット、PUFFYのプロデュースを手がけたきっかけについて「ソロになって、バンドの形じゃない動きも出来るようになったから」と自身がボーカルを務めたロックバ