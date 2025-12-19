【モデルプレス＝2025/12/19】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が12月17日、自身のInstagramを更新。お菓子作りの様子を公開し、話題が寄せられている。【写真】56歳元おニャン子「手軽でお洒落」パイシート使った手作りスイーツ◆渡辺美奈代、スイーツを手作りする様子を投稿渡辺は「みかんジャムと冷凍パイシートでスイーツ作り」とつづり、動画を投稿。工程を動画で説明しながら、レシピ詳細を文字でも公開している。