深刻な人手不足と止まらない物価上昇、価格競争の激化と、苦境が続く給食業界。そんな状況を打開するため、病院･福祉施設給食大手の富士産業、社員食堂給食大手のグリーンハウス、学校給食大手の東洋食品が業態の垣根を越えて団結。業界の発展と職場環境の改善を目指す一般社団法人フードネクサスジャパンを設立した。帝国データバンクが実施した2022年度の調査によると、社員食堂や学生食堂の運営企業374社のうち、34%にあたる127