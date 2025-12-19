【モデルプレス＝2025/12/19】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが12月17日、自身のInstagramを更新。忘年会の様子を公開し、話題となっている。【写真】32歳テレ朝美人アナ「レストランみたい」彩り豊かな豪華忘年会料理◆桝田沙也香アナ、手作り料理での忘年会の様子を公開桝田アナは「スタイリストさんのお家で忘年会。前菜からデザートまで全て手作り」とつづり、テーブルいっぱいの料理の写真を披露。カナッペや生ハム、い