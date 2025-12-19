学業や仕事に忙しいカップルにとって、デートの機会が少なくなるのも仕方ないこと。だからこそ、彼女にとって「絶対に譲れない日」のデートだけは確実に抑えたいものです。今回は、『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「『どんなに忙しくても譲れない！』と彼女が重視している恋愛イベント９パターン」をご紹介します。【１】夏の思い出を一緒に作りたい「花火大会＆夏祭り」「去年の花火大会で告白されたから、これ