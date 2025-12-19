AI開発企業のMistral AIが、スキャンしたドキュメントや手書き文字を認識してテキストデータに変換できるAIモデル「Mistral OCR 3」を発表しました。Mistral OCR 3の精度はエンタープライズ向けの文書処理ソリューションやAIを用いたOCRソリューションを上回り、読みにくい筆記体も認識できるとのことです。Introducing Mistral OCR 3 | Mistral AIhttps://mistral.ai/news/mistral-ocr-3Mistral OCR 3は、前モデルの「Mistral OCR