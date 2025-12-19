今季までDeNAでプレーしたアンドレ・ジャクソン投手（29）が18日、ロッテと契約に合意したと発表した。巨人獲得の新助っ人201cm右腕ウィットリーを識者バッサリ「ケガのデパート」「この補強はギャンブル」2024年からDeNAでプレーし、1年目はチーム2位の8勝（7敗）。2年目の今季も10勝7敗、109奪三振、防御率2.33と安定した成績を残したが、12月に自由契約となっていた。さる球界関係者がこう言う。「先発難にあえいでいる巨