有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場）に参戦するサンライズジパング（牡４歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は、鮫島克駿騎手とコンビを組む。１２月１９日、前川調教師が発表した。鮫島駿騎手とは、昨年のみやこＳでコンビを組み、勝って以来の騎乗となる。前川師は「みやこＳで上手に乗っていましたし、手が合っていると思います。最終追い切りにも乗ってもらう予定です」と話した。