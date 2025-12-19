ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（33）が日本時間18日、米国代表として出場を予定していた来年3月のWBCへの不参加を表明した。佐藤輝明はWBC落選か？ 大谷ジャパン30人は空前絶後の大混戦「沢村賞右腕・伊藤大海も保証なし」ド軍のファンサイト「ドジャース・ネーション」の動画番組に出演したベッツはWBCへの出場可否について聞かれると「ノーだ。以前は出場するつもりだったが、今回は参加できなくなった」と即答。来年