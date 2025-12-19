◇フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会第１日（１９日、東京・代々木第一体育館）ペアの公式練習が東京辰巳アイスアリーナで行われた。グランプリファイナルを制した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）はフリーの曲をかけて調整。サイドバイサイドの３連続ジャンプを跳んだところでストップしたが、その後、後半部分の曲をかけ、部分ごとに細かく分けてリフトやジャンプの確認を入念に行