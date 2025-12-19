2026年北中米W杯（カナダ・アメリカ・メキシコ共同開催）に出場する森保ジャパンに大激震が走った。元日本代表DF冨安健洋がアヤックスと契約合意報道…森保Jに朗報も「ガラスの肉体」の期待と不安日本代表の中盤の主軸選手である英プレミアの古豪クリスタル・パレス所属のMF鎌田大地（29）が、14日のマンチェスター・シティ戦で相手選手とヘディングで競り合った際、体勢を崩して着地した際に右足太もも裏の筋肉（ハムストリ