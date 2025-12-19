明日20日(土)から明後日21日(日)は広い範囲で雨で、雨脚の強まる所もあるでしょう。暖かい空気に覆われて、明日20日(土)の日中は10月下旬〜11月上旬並みの気温となる所もあるでしょう。札幌では記録的な暖かさが予想されています。積雪の多い地域では、なだれなどに注意が必要です。明日20日(土)・明後日21日(日)は広く雨局地的に降り方が強まる明日20日(土)から明後日21日(日)にかけては、全国的に低気圧や前線の影響を受けて、