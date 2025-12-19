実績を考えれば妥当も妥当だろう。ソフトB4位 宇野真仁朗 名門・桐蔭学園で元阪神関川と副主将を務めた父、早実近くに2人で暮らして支えた母ソフトバンクは18日、小久保裕紀監督（54）の契約延長を発表。来季が3年契約の最終年だったが、新たに来季から3年契約。2028年までチームの指揮を執ることになった。小久保監督は就任1年目の昨季、チームを4年ぶりのリーグ優勝に導くと、今季は2年連続Vに加え、5年ぶりの日本一達成。